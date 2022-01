HAGEN. Um hochwasserbedingte Straßenschäden im Nimmertal zu beseitigen, muss der

Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH) ab Mittwoch, 26. Januar, die Kreuzung Nimmertal und Nimmertal in Richtung Niggenbölling für voraussichtlich drei Monate sperren.

Bei den Arbeiten erneuert der WBH zwei Durchlässe im Kreuzungsbereich und stellt anschließend in einigen Bereichen parallel zum Nimmer Bach die Böschung neben der Straße wieder her. Danach werden Schäden in der Fahrbahn behoben. Die Arbeiten an den Durchlässen sollen voraussichtlich drei Wochen andauern. Im Anschluss ist die Zufahrt für die Anwohner wieder freigegeben aber bleibt für den weiteren Verkehr weiterhin gesperrt.