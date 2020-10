Im September wurden 755 Fahrgäste, davon 12,1 % Schwerbehinderte inklusiv einiger Begleitpersonen befördert. Die meisten Fahrgäste nutzen den Bürgerbus dienstags und donnerstags, die Haltestellen „Kärntner Platz“ und „Lohausstraße“ sind die am stärksten frequentierten Einstiegspunkte. Am letzten Dienstag im September wurden 51 Fahrgäste befördert. Vorstand und Fahrer*innen wünschen allen Fahrgästen auch weiterhin BLEIBT GESUND! Das nächste Treffen der Fahrerinnen und Fahrer mit dem Vorstand ist am Dienstag, dem 20. Oktober, um 19:00 Uhr im Kolpingtreff.

Da in der Vergangenheit immer wieder mal Fahrzeuge die Bürgerbushaltestelle am evangelischen Friedhof zugestellt hatten, wurde im September durch Mitarbeiter der Stadt eine eindeutige Haltestellenmarkierung zur Sicherheit von Fahrgästen und Bürgerbus vorgenommen.

Ebenso wurde von der Vestische Straßenbahnen GmbH im September nach der Installation einer elektronischen Anzeigentafel vor einiger Zeit am Bahnhof jetzt auch auf jeder Seite der zentral gelegenen Haltestelle „Kärntner Platz“ ein elektronisch gesteuerter Informationsmonitor in Betrieb genommen. Fahrgäste erfahren nun auf einen Blick, wann ihr Bus mit welchem Endziel abfährt. Der Monitor ist eine ideale Ergänzung zu den Fahrplänen aus Papier.

Auch die Abfahrtszeiten des Bürgerbusses erscheinen an der Haltestelle neben dem Kardinal–Graf–von–Gahlen–Park. Auf dem Monitor ist die Anzeige immer mit Abfahrt fünf Minuten vor jeder vollen Stunde und elf Minuten danach und dem angezeigten Fahrtziel „Haltern am See Bf“ zu sehen. Fahrgäste sollten sich hiervon nicht irritieren lassen. Hier gilt das gleiche wie auf den Fahrplänen im Wartehäuschen. Vor der vollen Stunde fährt der Bürgerbus zum Bahnhof, um elf Minuten nach der vollen Stunde fährt er Richtung FERNO-Center – Krankenhaus – Kärntner Platz – Sundernfriedhof – ev. Friedhof – Römerstraße – REWE Ihr kaufpark – Kärntner Platz und danach erst zum Bahnhof.

Coronabedingt fand im September die aus März verlegte Jahreshauptversammlung des Bürgerbusvereins im Kolpingtreff statt. Der 1. Vorsitzende, Werner Mohr, begrüßte die Vereinsmitglieder, eröffnete die Sitzung, stellte die Beschlussfähigkeit fest und ging zur Tagesordnung über. Danach gab er die Aktivitäten des Vorstands aus dem Jahre 2019 bekannt. Der Verein ist finanziell gesund und hat insgesamt 65 Mitglieder*innen, hiervon sind 9 Fahrerinnen und 41 Fahrer.

Kassenwart Oskar Krüger informierte über die positive finanzielle Situation und machte deutlich, dass dies nicht durch die Fahrgeldeinnahmen realisierbar ist. Ein ganz besonderer Dank, mit viel Applaus gezollt, galt allen Werbepartnern, ohne deren Engagement ein reibungsloser Bürgerbusbetrieb in Haltern am See nicht möglich wäre. Hans Kirschbaum wurde für seine dbzgl. Werbeaktivitäten gedankt.

Marlies Stevermuer und Klaus Puschmann hatten die Kasse geprüft und keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. Nachdem Werner Mohr den Finanzbericht 2019 erläutert hatte, wurden Vorstand und Kassenprüfer*in einstimmig entlastet.

Es folgte die Wahl des Vorstandvorsitzenden sowie des Fahrdienstleiters. Werner Mohr als 1. Vorsitzender und Antonius Wesseler als Fahrdienstleiter wurden einstimmig wiedergewählt. Der Verein blickt positiv in die Zukunft und freut sich darauf, dass der Bürgerbus auch in den nächsten Jahren erfolgreich seine Runden durch unsere schöne Seestadt drehen wird.

Zum 1. Januar 2021 wird eine Werbefläche auf der Fahrerseite des Bürgerbusses vakant. Unternehmen, die sich für diese Werbung auf dem Bürgerbus oder die Monitorwerbung interessieren, sowie zukünftige Fördermitglieder, erhalten gerne Informationen von Werner Mohr, dem 1. Vorsitzenden, Fon 0 23 64 – 60 84 428 sowie Hans Kirschbaum (Marketing, Öffentlichkeitsarbeit) Fon 0 23 64 – 60 84 615. Informationen zum Bürgerbus und ein Anmeldeformular findet man auch auf der Internetseite des Bürgerbusvereins:

https://buergerbus-haltern.de/der-verein/beitrittserklaerung.html