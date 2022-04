Gemäß Schreiben des Ministeriums für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen können Bürgerbusse im ÖPNV von aus der Ukraine geflüchteten Menschen durch Nachweis eines gültigen Reisepasses, Nachweises der Ausländerbehörde oder anderer gleichwertiger Legitimation kostenfrei genutzt werden.

Für alle Fahrgäste gelten weiterhin die derzeitigen Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) der Bundesregierung zur Verpflichtung von Mund-Nase-Schutz im Öffentlichen Personennahverkehr (Medizinische/OP-Maske, FFP2, KN95/N95).

Das nächste Treffen der Fahrer*innen findet am Dienstag, 19. April, um 19:00 Uhr im Kolpingtreff statt. Den Fahrgästen, aber auch uns, wünschen wir allzeit gute Fahrt bei bestmöglicher Gesundheit!

Auf dem Bürgerbus-Monitor werden Werbepartner aus Dienstleistung, Handel und Handwerk mit Geschäftssitz oder Filialen in Haltern am See präsentiert. Jedoch nur ein Unternehmen je Sparte, um einen optimalen Branchenmix zu gewährleisten. Momentan werden noch ein Immobilienunternehmen und eine Bäckerei gesucht. Aber auch andere Firmen, die sich für die Monitorwerbung interessieren, erhalten gerne Informationen von Werner Mohr (1. Vorsitzender), Fon 0 23 64 – 60 84 428 sowie Hans Kirschbaum (Marketing, Öffentlichkeitsarbeit) Fon 0 23 64 – 60 84 615. Alles Wesentliche rund um den Bürgerbus (Verein, Fahrplan, Tarife, Chronik, Presse, Werbepartner, Kontakte usw.) findet man auf der Internetseite des Bürgerbusvereins:

https://buergerbus-haltern.de/