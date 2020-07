Hamminkeln: Pedelec-Fahrerin (79) prallt gegen Windschutzscheibe

Zu einem Unfall kam es am Sonntag, 19. Juli, in Hamminkeln. Eine 79-jährige Pedelec-Fahrerin aus Hamminkeln befuhr gegen 14.45 Uhr den Buschmannsweg in Richtung Havelicher Weg.

In Höhe der Kreuzung Buschmannsweg / Havelicher Weg beabsichtigte sie, nach links auf den Havelicher Weg abzubiegen. Dabei stieß sie mit einem 19-jährigen Hamminkelner Autofahrer zusammen, der den Havelicher Weg in Fahrtrichtung Buschmannsweg befuhr.

Die Hamminkelnerin prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und verletzte sich. Sie musste mit einem Rettungwagen in ein Krankenhaus gebracht werden, in dem sie stationär verblieb.