In der Nacht auf Sonntag hatten die örtlichen freiwilligen Feuerwehren mächtig zu tun mit einem Einsatz in Havelich: Am Gertendorfer Weg war eine Scheune in Brand geraten.

Jetzt meldet die Hamminkelner Wehr weitere Details zum Einsatzgeschehen. In der Mitteilung heißt es: Insgesamt waren rund 60 Einsatzkräfte am Einsatz beteiligt. Zirka 130 Stroh und Heuballen wurden in der Scheune gelagert. Die Scheune konnte aufgrund ihrer Bauart nicht komplett leer geräumt werden (nicht befahrbar, da sich ein Gülleabfluss unter dem Boden befand). Etwa 30 Ballen sind am Lagerort verblieben.

Am Nachmittag wurde durch eine Fahrzeugbesatzung (HLF-Brünen) eine Nachkontrolle durchgeführt. Dabei ist aufgefallen, dass sich einige Heuballen wieder entzündet hatten. Somit wurde der restliche Löschzug nachalarmiert (zirka 20 Einsatzkräfte vor Ort).

Ein externes Unternehmen wurde mit einem Teleskoplader angefordert, um die restlichen Ballen aus der ausgebrannten Scheune auf das gegenüberliegende Feld zu fahren. Dafür mussten Teile des Gebäudes eingerissen werden, um an die Ballen zu gelangen. Auf dem Feld wurden die restlichen Ballen abgelöscht.

