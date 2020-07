Weiter geht`s bei den Marienthaler Abenden - die Veranstalter vom örtlichen Kulturkreis versprechen zwei Gelegenheiten für brillante Unterhaltung mit Esprit.

Am Freitag (!), 10. Juli, um 20 Uhr gastiert Michael Krebs mit einem vielversprechenden "Best of". Seine größte Empfehlung: Bereits dreimal in Marienthal und ebenso oft in Wacken. Außergewöhnlich sein Pianospiel, seine Songs voller Humor und Witz. Und als Entertainer weiß der Schwabe aus Berlin sein Publikum bestens zu unterhalten.Lassen Sie sich diesen amüsanten und musikalisch überzeugenden Abend nicht entgehen (Vorverkauf 22 Euro, Abendkasse 25 Euro)!

Am Mittwoch, 15 Juli, 20 Uhr, erklären die Damen und Herren Daffke ihrem geneigten Publikum, "......wie werde ich reich und glücklich?" Die Daffkes öffnen Ihnen die Türen zu den Amüsierschuppen des Berlin der 20er Jahre. Erleben Sie einen Abend so berauschend wie ein Glas Absinth und so wild wie der Tanz auf dem Vulkan.

Mit den Chansons und Liedern von Heymann, Hollaender, Eisler und Weill erzählen sie Geschichten von Flucht, Vertreibung und Identitätssuche. Dabei verlieren sie nie den Blick für die Hoffnung, das Glück und die Menschlichkeit (VVK 24,- / AK 26,-). Einlass jeweils ab 180 Uhr.