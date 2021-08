Die Kulisse ist einzigartig: Ein mannshohes Maisfeld, davor Sonnenblumen in voller Blüte. Mehr als 20.000 Staudengewächse umkränzen neu angelegte Wege.Schneeweiße,bequeme Stühle in schnurgeraden Reihen aufgestellt und jeweils davor die Marthas, hübsche kleine - eigens für die Marienthaler Abende kreierte - Beistelltische. Den Service verrichten einheitlich gekleidete Damen und Herren des örtlichen Büegervereins. Die Getränkeauswahl würde einem gehobenen Restaurant gut zu Gesichte stehen.

Und nun das tolle Finale der 38. Marienthaler Sommerabende mit ausgezeichneten Künstlern, die Musik auf vielfältige Art darbieten.

Am Mittwoch, 18. August, um 20 Uhr, gastiert das vierköpfige Trio Zeligs mit Französischen Chansons & anderen Leidenschaften. Ein musikalischer Spaziergang durch das sommerliche Paris. Charme und Charisma der Stadt der Liebe auf der Kulturwiese. Träume, Sehnsüchte und Melancholie, ausgedrückt in Liedern.

Am Freitag, 20. August, um 20 Uhr präsentiert die Gruppe "Crosswind" junge irische Folk music. Wenige Restkarten sind noch vorhanden.

Am Sonntag, 22. August, um 17 Uhr kommt das Jörg Seidel Trio (Gesang: Sabine Kühlich; Piano: Chris Hopkins; Drums: Jean Philip; Gitarre/Gesang: Jörg Seidel) mit ihrem Progamm "Viva Valente" - einer be-swingten Hommage an eine großartige Künstlerin zu ihrem 90.Geburtstag, dargeboten von vier großartigen Jazz-Musikern.

Mittwoch, 25. August, um 20 Uhr gestiert "Niniwe" mit der a cappella-Shiw "Rhymes of an hour." Bereits an zwei Winterabenden konnten die vier VOCAL-ARTISTEN ihr Können in der Marienthaler Klosterkirche unter Beweis stellen - in diesem Jahr bei uns erstmalig open air.

Alle Konzerte kosten im Vorverkauf 24 Euro, den der Abendkasse 27 Euro. Der Einlass startet 90 Minuten vor Konzertbeginn, mehr Info unter www.marienthaler-abende.de.