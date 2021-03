Zum Auftakt der Kultur-Reihe "Klausenhof Kultur - Live" spielt das Duo „Quite Relaxed“ aus Bocholt am Freitag, 19. März, ab 20 Uhr ein Online-Konzert zu Gunsten des Vereins OMEGA e. V., einem ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst, in der Kapelle der Akademie Klausenhof.

Steffen Meyer und Stefan Ening, die beiden Musiker von "Quite Relaxed", spielten schon auf vielen Veranstaltungen in Bocholt und Umgebung und wussten dabei mit der stimmungsvollen und handgemachten Live-Musik unter anderem als Support von Joris zu überzeugen. Zu ihrem Repertoire gehören unter anderem Songs von Coldplay und Ed Sheeran.

"Abwechslung in die Wohnzimmer"

„Leider können wir unserem Hobby derzeit nicht so nachgehen wie vor der Pandemie. Vor und für Publikum Musik zu machen, das fehlt uns schon. Gemeinsam mit dem Klausenhof hatten wir dann die Idee, ein bisschen Abwechslung in die heimischen Wohnzimmer zu bringen und gleichzeitig etwas Gutes zu tun“, so Stefan Ening.

Die Veranstaltung wird auf Facebook und Vimeo live gestreamt, die entsprechenden Links werden auf der Homepage der Akademie Klausenhof und auf dem Social-Media-Auftritten bekannt gegeben.

Anstelle eines Eintritts wird es die Möglichkeit geben via PayPal direkt an OMEGA e. V. zu spenden.

Information