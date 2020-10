Besondere Zeiten bedürfen besonderer Aktionen. Im Jugendtreff wird dieses Jahr Halloween etwas anders gestaltet werden. Leiterin Sylvia Schmeink teilt mit:

"Wir werden wohl unsere altbewährte Kürbisschnitzaktion durchführen, immer wieder ein Highlight aus Kürbissen schaurig schöne Kürbissmasken zu schnitzen und ein leckeres Kürbisssüppchen zu zaubern. Dazu sind alle Kinder am Donnerstag, 29. Oktober, ab 15.30 Uhr, nach vorheriger Anmeldung eingeladen. Wir dürfen nur eine begrenzte Zahl von Teilnehmern an der Aktion beteiligen, deshalb bei Interesse schnell anmelden.

Da wir keine Halloweenparty veranstalten können, wollen wir alle am Freitag auf eine geheimnisvolle Suche schicken. Nach dem gelungenen Auftakt unserer Aktion Bound Aktion zum Weltkindertag geht’s am Freitag auf den Spuren von Graf Hohenstein. Er bittet uns um Hilfe, da der Schlüssel seiner Schatzkammer gestohlen wurde. Und wir sollen den Dieb finden, dabei müssen wir einige Aufgaben erledigen und wir treffen seltsame Gestalten. Natürlich können sich die Teilnehmer auch selbst in gespenstische Wesen verwandeln."

Mitmachen kann jede Gruppe mit einem internetfähigen Handy. Wichtig ist auch hier sich im Vorfeld im Jugendtreff anzumelden, telefonisch unter 02852/909030, persönlich zu den Öffnungszeiten und per Mail.