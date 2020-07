Mobile Kinder- und Jugendarbeit bietet Schnuppertennis

Die Sportart Tennis kennenlernen können Kinder ab 10 und Jugendliche bis 14 Jahren in der

letzten Woche der Sommerferien. Die Mobile Kinder- und Jugendarbeit Hamminkeln bietet am

Mittwoch, den 5. August von 14:30 bis 18:30 Uhr in Kooperation mit dem Tennis Club Mehrhoog

ein Schnuppertennis an.

Auf dem Programm steht zunächst eine Einführung in das Tennisspielen, das in Spielen der

Jungen und Mädchen untereinander weiter ausprobiert werden kann.

Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen bis spätestens 31. Juli an t.tangelder@hamminkeln.de.