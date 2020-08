Alois Bleckmann ist am 14. August im Alter von 87 Jahren verstorben. "Er war von 1992 bis 2008 der Vorsitzende des Mehrhooger Bürgervereins und hat ihn wie kein anderer geprägt", formuliert der Bürgerverein in seinem Nachruf.

Darin heißt es: Bereits beim Bau des Vereinsheimes in der Karlstraße in den 1980-ger Jahren hat er eine große Einsatzbereitschaft gezeigt. Er hat mit Rat und Tat den Ausbau vorangebracht.

Später dann, als Vorsitzender des Mehrhooger Bürgervereins, lag ihm nicht nur das Wohl des Vereines am Herzen, sondern das des gesamten Dorfes Mehrhoog. Er war sehr umtriebig und jeder Mehrhooger, der Wünsche oder Verbesserungsvorschläge hatte, fand bei Alois Bleckmann ein offenes Ohr.

Alois war ein „Macher“. Wenn eine Arbeit anstand, dann wurden die Mitglieder zusammengerufen, die Ärmel aufgekrempelt und die Arbeit gemeinsam erledigt. Das Motto des Mehrhooger Bürgervereins „MITEINANDER – FÜREINANDER“ hat Alois Bleckmann in besonderem Maße gelebt.

Unvergessen sind in dem Zusammenhang die von ihm geplanten und geleiteten Urlaubsfahrten der Vereinsmitglieder. Sie waren als Highlights des Jahres sehr beliebt und schnell ausgebucht.

Aufgrund seiner herausragenden Verdienste für den Mehrhooger Bürgerverein wurde Alois Bleckmann 2010 zum Ehrenvorsitzenden des Vereins ernannt.

Der Mehrhooger Bürgerverein trauert um Alois Bleckmann, der sich um den Verein verdient gemacht hat.

Unser Mitgefühl gilt seiner Familie, insbesondere seiner Frau Margarete, die ebenfalls über viele Jahre aktives Mitglied unseres Vereins war.

Brigitte Heggemann

1. Vorsitzende