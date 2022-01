Infotafeln für Ringenberg

Zum Abschluss seiner Aktivitäten im vergangenen Jahr, hat der Heimatverein Ringenberg, ergänzend zu den neuen Bänken und Rastplätzen, für Besucher des Ortes acht Infotafeln entworfen und aufgestellt. Auf diesen Tafeln werden Interessenten Informationen über das Dorf Ringenberg und über einige Gebäude des Ortes angeboten. Vier Tafeln stehen auf Edelstahlständern und geben Auskunft über die Geschichte des Dorfes, das Ringenberger Grabensystem und über die beiden Ringenberger Kirchen. Weitere Infotafeln sind am Torpfeiler zum Schlossinnenhof, an der Brennerei Bovenkerck, der früheren evangelischen Volksschule, die jetzt von der Musikschule genutzt wird und an der ehemaligen Dorfschmiede Buschmann angebracht. Unterstützt wurde das Vorhaben des Heimatvereins mit 2.000 EUR durch das Förderprogramm "Heimat-Scheck" des Landes NRW.