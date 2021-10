Nach zwei mageren Jahren soll der Menkelner Advent wieder so laufen, wie man ihn früher kannte. Vor allem auch mit der beliebten Weihnachtsverlosung. Zwar lockt die Teilnehmer kein Kleinwagen - aber der Hauptpreis kann sich sehen lassen.

HWG-Sprecher Philip Terörde informiert: "Aktuell sind wir in der Vorbereitung der diesjährigen Weihnachtslosaktion. Wir sind davon überzeugt, dass diese Aktion in diesem Jahr wieder in normalem Umfang und ohne Lockdown stattfinden kann."

Als Hauptpreis soll ein hochwertiger 65 Zoll OLED 4K-Fernseher im Wert von rund 2.500 Euro verlost werden - eine Luxusmattscheibe in Heimkinoqualität, organisiert und subventioniert von Service Elsing. "Aufgrund der guten Kassenlage wird dieser Preis komplett aus der HWG-Kasse gezahlt.

Zusätzlich hat jedes Mitglied die Möglichkeit auch eigene Preise in die Verlosung einfließen zu lassen", erklärt Philip Terörde. Traditionell sollen auch wieder 90 Einkaufsgutscheine im Wert von 20, 30 und 50 Euro im Lostopf auf ihre Gewinner warten.

Start der Aktion ist am 15. November. Bei zwei Losziehungen werden die Wert-Gutscheine verlost und können in allen teilnehmenden HWG-Betrieben eingelöst werden. Na, wenn da keine Vorweihnachtsfreude aufkommt!