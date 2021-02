Ein Hilfeleistungslöschfahrzeug ( HLF) der Feuerwehr Hattingen sicherte heute in Holthausen die Landung und den späteren Start eines Rettungshubschraubers der Bundespolizei ab.



Bei Arbeiten an einem Gebäude im Bereich der Straße Zur Goldenen Kuhle war es zu einem Arbeitsunfall gekommen, bei dem ein Bauarbeiter im Fußbereich schwer verletzt wurde. Aufgrund des Verletzungsbildes forderte der Notarzt über die Rettungsleitstelle einen Rettungshubschrauber an, dessen Besatzung die weitere medizinische Versorgung des Verletzten vor Ort und einen schonenden schnellen Transport in eine Klinik durchführen sollte.

Da sich die Rettungshubschrauber Christoph 8 und auch Christoph 9 im Einsatz befanden, wurde ein RTH der Bundespolizei aus Duisburg nach Holthausen beordert.

Nach kurzer Zeit waren Motorengeräusche am Himmel zu hören und aus einer Flughöhe von etwa 300 Metern näherte sich mit einer Geschwindigkeit von über 200 km/h der RTH, um nach einer Ortungsrunde über der Einsatzstelle auf einer Wiese in Holthausen zu landen. Die Kräfte der Hauptwache der Feuerwehr Hattingen sicherten dabei die Landung des RTH ab.

Nach entsprechender Begutachtung entschieden Notarzt und Rettungssanitäter des Hubschraubers, dass der Hattinger Notarzt und die Besatzung des RTW den Verletzten bodengebunden in eine Bochumer Unfallklinik transportieren konnten.

Zwei Streifenwagenbesatzungen der Polizei ermittelten dann an der Unfallstelle den Hergang des Unfalls.

Nachdem der Hubschrauber wieder startklar war, sicherten die Feuerwehrkräfte dessen Abflug und fuhren danach zurück zur Hauptwache.