Ein einsatzreiches Wochenende liegt hinter der Hattinger und Sprockhöveler Feuerwehr. Die starken Schneefälle am frühen Sonntagmorgen haben einige Äste und Bäume unter der Last zusammenbrechen lassen. Neben den hauptamtlichen Kräften waren in Hattingen die freiwilligen Einheiten Mitte, Nord, Oberbredenscheid und Elfringhausen im Einsatz. An insgesamt 12 Einsatzstellen wurden abgebrochene Äste oder komplett umgestürzte Bäume zersägt und von der Fahrbahn geräumt. Auch die Kräfte der Feuerwehr Sprockhövel hatten alle Hände voll zu tun.

An einigen Einsatzstellen in Hattingen kam unterstützend die Drehleiter zum Einsatz. Die Einsatzstellen befanden sich u.a. im Wodantal, Am Homberg, Felderbachstraße, Dahlhauser Straße, Salzweg sowie auf den Bahngleisen zwischen Welper und Blankenstein. Mehr als 50 Einsatzkräfte der Hattinger Feuerwehr waren bis zum Mittag an den verschiedenen Einsatzstellen tätig.

Flammen aus Kamin



Ein Kaminbrand sorgte bereits am gestrigen Samstagabend für einen Feuerwehreinsatz in Holthausen. Aus einem Wohnhaus an der Holthauser Straße schlugen bereits Flammen aus dem Kamin. "Da im Inneren des Gebäudes nichts festzustellen war, wurde zunächst die Luftzufuhr geschlossen", teilte Feuerwehr-Pressesprecher Jens Herkströter mit. Im Anschluss versuchten die Einsatzkräfte den Kamin über die Drehleiter zu kehren. Ein weiterer Trupp wurde im Inneren des Gebäudes zur Entnahme des Kehrgutes eingesetzt. Nach rd. zwei Stunden konnte die Einsatzstelle an die Besitzer übergeben werden. Da es auch Meldungen gab, dass die Flammen aus dem Kamin bereits auf den Dachstuhl übergegriffen hatten, waren neben der Hauptwache und dem Löschzug Nord auch der Löschzug Oberbredenscheid sowie die Schutzzielergänzungseinheiten Mitte und Niederwenigern alarmiert. Diese Meldung bestätigte sich um Glück nicht.

Container brannten



Bereits heute Nacht mussten die hauptamtlichen Kräfte zu einem brennenden Papiercontainer an der Blankensteiner Straße ausrücken. Da während des laufenden Einsatzes der Brand eines weiteren Papiercontainers am Rathaus gemeldet wurde, rückte hierzu der Löschzug Mitte aus. An beiden Einsatzstellen löschten die Rettungskräfte die Brände mit einem C-Rohr und deckten den Inhalt des Containers mit Löschschaum ab.



Kaminbrand auch in Sprockhövel



Gestern um 12:35 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Sprockhövel zu einem Kaminbrand "Am Becker" gerufen. Die Einsatzkräfte kontrollierten mittels Wärmebildkamera den Kamin. Es wurde eine Wasserversorgung aufgebaut und der Schornstein mit einem Kaminkehrgerät gefegt. Die Einsatzstelle wurde anschließend dem hinzugerufenen Schornsteinfegermeister übergeben. Der Einsatz dauerte 1,5 Stunden.

Am heutigen Sonntag gegen 7:40 Uhr unterstützte die Feuerwehr den Rettungsdienst mit einer Türöffnung, um den Zugang zur Behandlung einer gestürzten Person zu ermöglichen.

Baum auf Auto



Zahlreiche schneebedingte Einsätze wurden in der Zeit von 7:00 bis 14:30 Uhr im gesamten Stadtgebiet abgearbeitet. Auf der Nockenbergstraße fiel ein Baum auf ein Auto, in der sich eine Person befand. Nach Freischneiden des PKWs konnte die Person unverletzt das Fahrzeug verlassen. Umgestürzte Bäume, die Fahrbahnen versperrten, wurden mit Motorsägen zerkleinert und von den Fahrbahnen entfernt.

Von 13:00 bis 15:00 Uhr wurde eine ca. 500 m lange Ölspur auf der Quellenburgstraße abgestreut.

Insgesamt viel Arbeit für unsere hauptamtlichen und ehrenamtlichen Feuerwehrfrauen - und -männer an diesem Wochenende.