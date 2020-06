Am heutigen Nachmittag musste eine verunglückte und abgestürzte Motorradfahrerin aus Bochum auf der Elfringhauser Straße von einem Steilhang aus 15 Metern Tiefe gerettet werden. Sie wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.



Der Schreck war der Autofahrerin noch anzusehen. Sie befuhr die ihr bekannte Elfringhauser Straße und plötzlich lag hinter einer Kurve vor ihr ein umgestürztes Motorrad mitten auf der Straße.

Zusammen mit einem weiteren Autofahrer machte sie sich auf die Suche nach dem Unfallfahrer. Etwa 15 Meter an einem Steilhang unterhalb der Elfringhauser Straße sahen sie dann eine verunglückte Motorradfahrerin liegen.

Schlechte Funkverbindung erschwerte schnelle Alarmierung

„Den Notruf verständlich zur Polizei abzusetzen, war sehr schwierig, die Verständigung mit der Notrufstelle haperte an Verständigungsproblemen aufgrund der schlechten Funkverbindung“, sagte die Autofahrerin vor Ort zum STADTSPIEGEL. „Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis die ersten Retter eintrafen“, ergänzte der immer noch aufgeregte Autofahrer.

Es war für die Retter dann bei hochsommerlichen Temperaturen ein wahrer Kraftakt. Über 20 Kräfte vom Rettungsdienst, die Notärzte, die Feuerwehrkräfte der Hauptwache und die ehrenamtlichen Kräfte des Löschzuges Elfringhausen sowie zahlreiche Polizeibeamtinnen und -beamte kümmerten sich um die Verletzte, um die Einsatzsteuerung, die Verkehrsregelung, die Absicherung der Landung und des Startes des Rettungshubschraubers Christoph 8 (RTH).

Christoph 8 brauchte nach dem Eintreffen in der Luft über der Unfallstelle mehrere Flugrunden, bis er einen geeigneten Landeplatz gefunden hatte, denn auf allen Wiesen um die Unfallstelle herum grasten Pferde oder Kühe.

Nachdem die Verunglückte aus dem Steilhang gerettet, erstversorgt und im Rettungswagen weiterversorgt war, wurde sie zum RTH transportiert und kurze Zeit später in eine Unfallklinik geflogen.

Die Polizeikräfte begannen dann mit der Ermittlung des Unfallherganges und der Unfallaufnahme. Später wurde das Motorrad vom Abschleppdienst abtransportiert.

Im Bereich der Kreispolizeibehörde Schwelm (KPB) verunfallten im Jahre 2019 107 Zweiradfahrer, davon 33 in Hattingen und 21 in Sprockhövel. Zuletzt kam es am 21.5.2020 in Elfringhausen zu einem Motorradunfall, bei dem ebenfalls ein Rettungshubschrauber zum Einsatz kam.