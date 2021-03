Zu einem Rettungseinsatz kam es Samstagabend im Schienenbereich des Alten Bahnhofes. Eine Person befand sich im Gleisbett. Dadurch kam es zu Verzögerungen im Fahrplan der S-Bahn.



Der Triebfahrzeugführer der S-Bahn, der laut Bundespolizei mit einer Geschwindigt von 40 km/h unterwegs war, hatte die im Gleisbett liegende Person trotz Dunkelheit frühzeitig bemerkt und eine sofortige Schnellbremsung ausgelöst. Etwa 300 Meter hinter der Haltestelle "Alter Bahnhof" kam die S-Bahn zum Stehen.

Der Zugführer alarmierte die Leitstelle der Bahn über den Notfall, die den Alarm an die Rettungsleitstelle der Feuerwehr weitergab. Schon wenige Minuten später rückten Notarzt, Rettungswagen, die Feuerwehrkräfte der Hauptwache und die ehrenamtlichen Kräfte des Löschzuges Mitte zum Alten Bahnhof aus. Die diensthabenden Notfallmanager der Bahn trafen ebenfalls ein. Dazu kamen mehrere Beamtinnen und Beamte der Polizei aus Hattingen und der Bundespolizei aus Dortmund.

Blaulichter zahlreicher Einsatzfahrzeuge flackerten in der Dunkelheit. Anwohner der Häuser im Bereich des Alten Bahnhofes kamen aus ihren Häusern und erkundigten sich nach dem Grund des Rettungseinsatzes.

Person leicht verletzt



Kräfte der Feuerwehr führten dann die leicht verletzte Person aus dem Gleisbett und übergaben diese an Notarzt und die Kräfte des Rettungsdienstes, die eine Erstversorgung im RTW vornahmen. Weitere Tätigkeiten der zahlreichen Feuerwehrkräfte waren zum Glück nicht mehr erforderlich.

Beamte der örtlichen und der Bundespolizei begannen mit ihren Ermittlungen und der Notfallmanager der Bahn sorgte für einen Austausch des Zugführers, dem eine psychologische Nachbetreuung seitens der Bundesbahn angeboten wurde.

Die 20 Fahrgäste in der S-Bahn, allesamt unversehrt, mussten so lange im Zug bleiben, bis dieser später zur Endstation Hattingen-Mitte weiterfuhr. Durch den Stillstand des Zuges auf der Strecke kam es vorübergehend zu Ausfällen im S-Bahn-Verkehr aus Richtung Essen.

Die Person aus dem Gleisbett wurde später im Rettungswagen in eine Bochumer Klinik transportiert.