Am Sonntag, 9. August, gegen 3 Uhr wurde der Polizei eine Ölspur auf der Felderbachstraße in Hattingen-Oberelfringhausen gemeldet, die sich in einer unbeleuchteten Linkskurve in Fahrtrichtung Gennebreck befinden sollte. Vor Ort stellte eine Polizeistreife fest, dass es sich nicht um Motoröl, sondern um Fett handelte, das wohl absichtlich auf der kompletten Fahrspur verteilt worden war. Durch die Fettspur entstand eine enorme Gefahr für Verkehrsteilnehmer, insbesondere Motorradfahrer.

Die Fahrbahn wurde durch die Feuerwehr ausgiebig abgestreut, Warnschilder wurden aufgestellt. Die Hattinger Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Tel. 02324/9166-6000 zu melden.