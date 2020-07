Zwischen dem 11. und 26. Juli entwendeten Unbekannte ein E-Bike an der Talstraße in Hattingen. Der 66-jährige Besitzer stellte den Verlust seines Fahrrades erst nach seinem Urlaub fest. Die Täter drangen auf bisher nicht bekannte Weise in die Tiefgarage ein und entwendeten hier das Zweirad der Marke Kalkhoff.

Am Montag, 27. Juli, zwischen Mitternacht und 8 Uhr entwendeten Unbekannte auf dem Campingplatz an der Ruhrstraße ebenfalls ein E-Bike. Das Fahrrad der Marke Bulls war an einem etwa zwei Meter hohen Baumstamm angekettet. Die Täter hoben das Fahrrad augenscheinlich über den zwei Meter hohen Stamm und entwendeten es mit Sicherheitsschloss. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 02324/9166-6000.