Hattingen. Am Freitag, 24. Januar, gastiert das Duo "TwoDylan" im Forstmanns, Marktplatz 15 in Blankenstein. Intensiv und leidenschaftlich singen HP und Max Barrenstein Songs von Dylan. "Let’s go back to the Sixties" lautet das Motto des Abends, der lockeres Entertainment und wortgewaltige Musik verspricht. Das Konzert wird vom Kulturverein ArteMedis veranstaltet. Konzertbeginn ist um 19 Uhr, der Eintritt beträgt 15 Euro. Karten im VVK bei Otfried Priegnitz unter Tel.: 0175 -5904459 oder per E-Mail (Ruhr.Kultur.byArteMedis@gmail.com). Und - soweit noch vorhanden! - auch an der Abendkasse.