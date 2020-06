Liebevoll geplant, dann wegen Corona alles über den Haufen geworfen - und letztendlich wird es doch dieses Jahr den Nudelblues geben!

Brother Snakeoil & The Medicine Men

hochgeladen von Volker Merten

Rau, ehrlich und authentisch spielen Brother Snakeoil & The Medicine Men den Blues. Und überhaupt der Blues. Man sieht ihnen an, dass sie ihn leben. Man hört ihn in jeder Textzeile, die mit rauer Stimme vorgetragen und der inspirierten Gitarre des Bandleaders begleitet wird. Wunderbar ergänzt wird die Musik durch das Blues-Feeling von Roger C. Wade an der Mundharmonika.

Leider sind dieses Jahr keine realen Gäste erlaubt, aber dafür wird der Blues aus dem Felderbachtal weltweit zu sehen sein.

Hier können Sie am Freitag, 26.06.2020 ab 19 Uhr per Livestream zuhören, zuschauen und genießen:

https://dringeblieben.de/videos/nudelblues-2020

Allerdings müssen Sie diesmal selbst für kühle Getränke und leckere Nudeln sorgen, die können wir nicht per Internet mitliefern. Aber die Elfringhauser Wirte freuen sich auch das ganze Jahr über auf Ihren Besuch.