Rund 11.000 medizinische Masken hat die Stadt Hattingen vom Land NRW erhalten, um diese unbürokratisch und kostenlos an bedürftige Menschen weiterzugeben. An verschiedenen sozialen Anlaufstellen liegen die Masken bereit.



"Die Verteilung bei uns im Holschentor ist sehr gut und ohne Probleme verlaufen. Im Schnitt haben wir circa 300 Masken täglich verteilen können. Mit der Ausgabe über ein Fenster im Erdgeschoss konnte das reibungslos umgesetzt werden", erklärt Andreas Gehrke. Die Masken sind für Menschen gedacht, die Grundsicherung oder Hartz IV beziehen oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten. "Die Verteilung der Masken ist ein wichtiges Zeichen für Solidarität und gegenseitige Unterstützung", so Andreas Gehrke.

Restliche Masken können noch abgeholt werden



Die restlichen Bestände an kostenfreien Schutzmasken sind noch an nachfolgenden Stellen abholbereit: Freiwilligenagentur im Holschentor, Talstraße 8 (montags bis donnerstags 10 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr, freitags 10 bis 12 Uhr), Café Sprungbrett, Steinhagen 19 (montags bis freitags 9 bis 12 Uhr), Diakonie Beratungsstelle Wohnungslose, Augustastraße 7 (dienstags, mittwochs, donnerstags 9 bis 12 Uhr), DRK, Talstraße 22 (montags, mittwochs, freitags 10 bis 12.30 Uhr), Caritas-Suchthilfezentrum, Heggerstraße 11 (montags bis freitags 8 bis 12 und 13 bis 16 Uhr, freitags nur bis 14 Uhr).