Niederwenigern. Auch in diesem Jahr bietet die kfd St. Mauritius eine Auszeit an, in der die Teilnehmer gemeinsam eine Woche lang Heilfasten oder Basenfasten. Diese Auszeit wird von einer Heilpraktikerin begleitet.

Alle Treffen und auch die Info-Veranstaltung finden virtuell per Zoom statt. Der Informationsabend beginnt am am Freitag, 5. Februar, 18 Uhr. Anmeldeschluss für die gemeinsame Fastenzeit, die vom 20. bis 25. Februar geht, ist der 8. Februar. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, für die Veranstaltung wird eine geringe Teilnahmegebühr erholen.

Interessenten können sich bis zum 3. Februar unter kfd@st-mauritius-hattingen.de anmelden.