Auch in diesem Jahr wird am Gymnasium Waldstraße ein Informationsabend für alle interessierten Eltern der jetzigen Viertklässler stattfinden. Unter den momentanen Corona-Bedingungen ist es allerdings nicht möglich, sich in der Aula der Waldstraße zu treffen. Aber ebenso wie Unterricht zurzeit komplett digital abläuft, wird nun auch der Informationsabend der Schule zu einem digitalen Meeting.



Schulleiterin Anette Christiani und Erprobungsstufenkoordinatorin Anja Sauer laden daher zum digitalen Austausch am Dienstag, 19. Januar, um 19 Uhr ein. Die Teilnahme ist ganz einfach: Einen Tag zuvor wird auf der Homepage der Schule (www.gywa.de) ein entsprechender Link freigeschaltet. Klickt man diesen an, kann man mit oder ohne Herunterladen der App "Teams" direkt teilnehmen.

Zukünftige Klassenlehrer sind digital anwesend



Präsentiert werden unter anderem das Digitalisierungskonzept, der bilinguale Englischzweig ab Klasse 5, das Konzept des sanften Übergangs von der Grundschule zum Gymnasium oder die Übermittags- und Hausaufgabenbetreuung. Auch die zukünftigen Klassenlehrer werden digital anwesend sein und mit der Schulleitung für die Beantwortung aller Fragen zur Verfügung stehen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.