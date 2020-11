Auch in diesem Jahr findet die Aktion "Kinder schmücken Weihnachtsbäume" im Reschop Carré Hattingen statt - aufgrund von Corona jedoch etwas anders als gewohnt.



Der Weihnachtsbaumschmuck wurde von den Kindern der Kindertagesstätten in Hattingen und der Umgebung im Vorfeld selbst gebastelt. Zum Schmücken der Bäume in der Mall kommen die Kinder in diesem Jahr jedoch nicht selbst, sondern stellvertretend jeweils eine Mitarbeiterin aus der Kita.

Nach und nach werden die Bäume im Erdgeschoss des Reschop Carrés nun geschmückt. Die ersten Bäume erstrahlen bereits mit dem selbstgebasteltem Baumschmuck der Kinder.

Viele Kinder haben mitgemacht



An der Aktion nehmen die Kindergärten und Kindertagesstätten An der Hunsebeck, Nordstraße, das Familienzentrum Holthausen, die Kindertagesstätte Kindernest, Habichtstraße, das Familienzentrum Arche Noah Blankenstein und Arche Noah Welper, die Kindertageseinrichtung St. Christophorus und Blankenstein-Vidumestraße sowie der Aktivenkreis Holthauser Rosenmontagszug teil.

Dieses Jahr wurde erstmalig auch vom Ambulanten Hospizdienst Witten-Hattingen ein Baum geschmückt. Zu bewundern sind hier die selbstgebastelten "Hospizsterne", die am ersten und zweiten Dezemberwochenende am Stand des Ambulanten Hospizvereines Witten-Hattingen im Reschop Carré erhältlich sein werden.

Jeweils 200 Euro für den guten Zweck



Für jeden geschmückten Baum spendet die Reschop Carré Marketing GmbH den teilnehmenden Kindergärten, dem Aktivenkreis Holthauser Rosenmontagszug sowie dem Ambulanten Hospizdienst Witten-Hattingen jeweils 200 Euro für den guten Zweck.

Die geschmückten Weihnachtsbäume bleiben bis zum Jahresende in der Mall aufgestellt und können dort von den Besuchern bestaunt werden.