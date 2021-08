Ein Besuch der Hattinger Innenstadt lohnt sich ganz besonders an den „Netten Samstagen“. Die Händler*innen haben sich viele nette Aktionen einfallen lassen, um das Einkaufsvergnügen zu einem kleinen Erlebnis zu machen. „Nehmen Sie sich doch die Zeit, bummeln an den Schaufenstern vorbei, setzen sich in eines der vielen Cafés und genießen Flair und Charme der pittoresken Altstadt. „An den neuen netten Aufklebern können Sie direkt erkennen, welche Händler sich mit kleinen Aktionen an den netten Samstagen beteiligen“, sagt Georg Hartmann, Geschäftsführer Hattingen Marketing.

Ein besonderes Highlight im Rahmen der „Netten Samstage“ ist die Aktion „Wanderbaumallee“. Hartmann: „Zwölf Handwagen, von der Ideenschmiede gebaut und von Sponsoren der hiesigen Unternehmen finanziert, werden am Produktionsort Ideenschmiede abgeholt und gemeinsam von engagierten Bürger*innen unserer Stadt zum Steinhagen gezogen. Dort angekommen dienen die Wanderbäume, die alle mit einer Sitzfläche ausgestattet sind, der Kommunikation, laden ein zu zwanglosen Treffen mit Freunden und dem Austausch von Neuigkeiten. Nutzen Sie doch einmal die Gelegenheit und besuchen Sie die Wanderbaumallee vom 21.8. -3.9.2021, bevor die Bäume dann nach Holthausen zum Heinz-Wittpoth-Platz umziehen. Wer noch mitmachen möchte, der trifft sich am Samstag mit uns um 10 Uhr an der Ideenschmiede, Am Stahlwerk 44 in Hattingen“.

Beispiele für NETTE Aktionen am 21. August:

1. Pinguin Apotheke verteilt Obst an die Kunden

2. Ernstings Family starke Rabatte auf reduzierte Artikel

3. El Camino Weltladen jeder Kunde bekommt eine kleine Aufmerksamkeit

4. Douglas, ab 50€ Einkaufswerkt erhält der Kunde ein Give-away (2-3 Luxusproben)

5. Vincita, Sektausschank an Kunden

6. H&M, Member-Kunden erhalten 15% auf den gesamten Einkauf

(ausgeschlossen Geschenkkarten-Kauf und andere Rabattvorteile)

7. DM-Markt, (2mal in Hattingen) jeder Kunde erhält ein kleines Stück Seife

8. Modela, gratis Waffeln und 30% Preisnachlass auf Bekleidung

9. Easyfitness Studio Hattingen, monatlich kündbarer Easyflex Tarif für 29,90€ im Monat

und All Inklusiv Special für 30€ im Monat

10. Hörakustik Wege kostenlose Hörtests

11. Bäckerei Backbord: Beim Kauf eines Wochenendkuchens schenken wir Ihnen

ein Bio Landmädel

12. Reschop Carre : Schokoherzen, solange der Vorrat reicht- mit einem „netten Gruß“

13. St. Georgs Viertel

• Deko Cafe: Ausstellung und Verkauf Thema "Garten-Bäume"

• Stefina: eine Postkarte mit einem Alpacca-Motiv und andere kleine Nettigkeiten

• Harmony: Thekenverkauf vor dem Geschäft

• Seyock, Kingly: Sekt-Ausschank vor den Geschäften und 20%-Aktion

• Sehenswert: kostenloser Augencheck und 20% Rabatt auf Sonnenbrillen

14. Fiduwa Bringen Sie uns Ihr altes Kissen oder Ihre alte Decke und

erhalten 10% Rabatt auf das Neue.

15. Lebenswert Buchhandlung, Dufträtsel mit Gewinnspiel

16. Schmuck Brune, ab Kauf von 100€ einen Edelstein oder Perlenarmband als Geschenk

17. Vielfach, Spendenaktion Hochwasser

18. Die Potteery leckeres französisches Gebäck „Sablé Salé“