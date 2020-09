Für eine hocheffiziente Strom- und Wärmeversorgung wurde nun ein Blockheizkraftwerk in der Realschule Heiligenhaus neuinstalliert.

Rund 150.000 Euro kostet die Anlage, die im Keller des Gebäudes an der Feldstraße zu finden ist. 35 Räume, die Flure und Treppenhäuser, die Aula sowie auch die Turnhalle sollen damit warm gehalten sowie mit Strom versorgt werden.

Gut für die CO2-Bilanz

"Das Gerät springt automatisch an und füllt die Speicher, wenn der Bedarf da ist", erläutert Jens Matics, Leiter Energiedienstleistungen bei den Stadtwerken Heiligenhaus. "Das ist ein weiterer Schritt, um unsere CO2-Bilanz zu verbessern", ergänzt Björn Kerkmann, Erster Beigeordneter. "Demnächst steht hier an der Schule außerdem ein Austausch der Fenster an." Dafür würden weitere 200.000 Euro in die Hand genommen werden. Hohe Investitionen, die sich lohnen, da über die Jahre mit hohen Einsparungen zu rechnen ist. So liege der Wirkungsgrad der neuen Anlage bei 96 Prozent - sprich: es geht kaum Energie verloren. "Was hier 4 Prozent sind, liegt bei älteren Heizgeräten noch bei 40 Prozent", informiert Michael Scheidtmann, Stadtwerke-Geschäftsführer.

"Das passt alles sehr gut in das Ökologische Konzept unserer Schule, das wir 2007 verabschiedet haben", freut sich auch Schulleiterin Sonia Cohen.