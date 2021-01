In den Oster-, Sommer- und Herbstferien bietet das Umweltbildungszentrum Heiligenhaus auch in diesem Jahr Feriencamps für Kinder von 6 - bis 10 Jahren an: Abenteuer, die Natur erkunden, basteln, toben und dabei spielerisch lernen.



Das Oster- und das Herbstcamp finden jeweils eine Woche in den Oster- und Herbstferien statt, täglich von 8.30 bis 13 Uhr;das Sommercamp zwei Wochen während der Sommerferien, täglich von 8 bis 16 Uhr.

Die Termine für 2021

Ostercamp: Dienstag, 6. April, bis Freitag, 9. April 2021

Sommercamp: Montag, 2. August, bis Freitag, 6. August, und Montag, 9. August, bis Freitag, 13. August 2021

Herbstcamp: Montag, 18. Oktober, bis Freitag, 22. Oktober 2021

Anmeldung

Anmeldungen sind möglich von Montag, 11. Januar, bis Sonntag, 24. Januar, über das Formular unter: https://ubz-heiligenhaus.de/kontakt/terminanfrage