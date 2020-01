13 Stipendiaten am Campus

Am Campus Velbert/Heiligenhaus (CVH) können in diesem Jahr dreizehn Studierende mit einem BO-Stipendium gefördert werden.

Insgesamt werden neun Ganzjahres- und vier Halbjahresstipendien vergeben. Die Stipendiengelder werden je zur Hälfte von der öffentlichen Hand (Deutschland-Stipendium) und von einer Stiftung aufgebracht, der die Förderung der Studierenden am Herzen liegt.

Acht Ganzjahres- und vier Halbjahres-Stipendiaten am CVH werden in diesem Jahr von der Alice und Hans Joachim Thormählen-Stiftung gefördert, ein weiteres Ganzjahres-Stipendium wird von der Heiligenhauser Sparkassen-Stiftung mitfinanziert. Aus den Kandidaten hatte eine Jury diejenigen Studierenden ausgewählt, die für ein Jahr eine monatliche Zuwendung von 300 Euro erhalten werden.

Die Hochschule Bochum beglückwünscht die neuen Stipendiaten und dankt den Stiftungen für ihr Engagement.

Die Stipendiaten:

-Stefan Börzel

-Lukas Buntrock

-Markus Dannehl

-Simon Döring

-Michael Edelmann

-Joelina Gerards

-Joshua Fichtel

-Patrick Koston

-Sebastian Krüll

-Michele Matthias Lunghini

-Julian Odelga

-Nicolas Themelis

-Sven Wallner



Zusatz-Informationen:



Alice und Hans Joachim Thormählen-Stiftung: Mit der Stiftung sollen in Heiligenhaus und der angrenzenden Region Initiativen und Aktivitäten in den Bereichen „Bildung, Kultur und Sport“ unterstützt werden. Sie will Chancengleichheit fördern und "wissbegierigen jungen Menschen" helfen, mit finanzieller Unterstützung ihre angestrebten Ziele zu erreichen.

Heiligenhauser Sparkassen-Stiftung: Die Stiftungserträge werden zur Förderung von Kunst, Kultur, Denkmalpflege, Bildung und Erziehung, Jugend- und Seniorenhilfe, Brauchtumspflege und Naturschutz in Heiligenhaus genutzt.