Hemer. Die Evangelische Kirchengemeinde Hemer veranstaltet am 29. Oktober, von 19.30 bis 21.30 Uhr ein Konzert in der Ebbergskirche, Kirchstraße. An dem Abend wird die Schwedin Siri Svegler zu Gast sein. Sie ist nicht nur Sängerin, sondern auch Singer- und Songwriterin und spielt Gitarre.

Ihre Stimme ist in einem Moment verträumt und romantisch, im nächsten kraftvoll und entschlossen. Ihre Songs sind eine Mischung aus Folk, Pop, Jazz und Country.

Die Göteborgerin studierte an der Arts Educational School in London und ließ sich in Musik, Gesang, Tanz und Schauspiel ausbilden. Nachts trat sie in Jazzclubs wie dem „Jazz Café“ oder dem „Ronny Scott‘s“ auf und spielte die Polydora im Hollywood-Epos „Troja“.

2007 verschlug es sie nach Berlin, angezogen von der neuen Musikszene der deutschen Hauptstadt. 2009 veröffentlichte Siri ihr erstes Soloalbum und erhielt den Förderpreis der Volkswagen Sound Foundation als beste Nachwuchskünstlerin. Informationen und Karten gibt es unter www.kirche-hemer.de.