Ein altes russisches Sprichwort sagt: „Das Schönste am Schenken ist das Leuchten in den Augen der Beschenkten.“ Wer es schon einmal erlebt hat, weiß, dass das Beste jedoch das Strahlen in den Augen von Kindern ist, wenn sie beschenkt werden. Und oftmals bedarf es nur kleiner Präsente, die sich die Kinder von Herzen wünschen, um dieses Leuchten in ihr Gesicht zu zaubern.

In unserer Gesellschaft gibt es zahlreiche Kinder, die aufgrund von schwierigen gesundheitlichen, sozialen oder finanziellen Rahmenbedingungen nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Deshalb haben sich der Hemeraner Lions-Club und die Wirtschaftsinitiative Hemer gemeinsam das Ziel gesetzt, möglichst vielen benachteiligten Kindern aus Hemer zum Weihnachtsfest die Erfüllung eines kleinen Herzenswunsches zu ermöglichen. Sie haben wie in den vergangenen Jahren gut 400 betroffene Kinder gebeten, ihren individuellen Wunsch (bis zu einem Wert von 15 Euro) auf einem Wunschzettel zu vermerken.

Bei der Erfüllung dieser Wünsche hoffen die Initiatoren auf die Mithilfe großzügiger Bürger. Ab sofort werden in insgesamt elf Hemeraner Geschäften die Wunschzettel der Kinder an so genannten Wunschbäumen befestigt. Dort warten sie auf hilfsbereite Menschen, die bereit sind, einen Wunsch zu erfüllen.

Ein Strahlen in die Kinderaugen zaubern

Jeder, der zu „strahlenden Kinderaugen“ beitragen möchte, kann sich einen Wunschzettel aussuchen, um den entsprechenden Wunsch in Form eines Geschenkes zu erfüllen.

Bis Ende November sollen dann möglichst alle besorgten Geschenke in den beteiligten Geschäften abgegeben werden. Von dort werden sie eingesammelt und im Dezember an die Betreuer der Kinder weitergeleitet.

Lions-Club und Wirtschaftsinitiative hoffen, dass jedes Kind, das einen Wunsch geäußert hat, ein Geschenk erhält. Sollten sich jedoch für einige Wünsche keine Spender finden, so wird der Lions-Club für die Erfüllung einstehen.

Elf Händler machen mit

Die Wunschbäume stehen bei elf kooperierenden Händlern. Es nehmen teil das Café Poggel, Candy Moden, Radio Hennecke, Garten- und Landschaftsbau Immergrün, der Blumenkorb, der Buchladen am neuen Markt, Optik Wieners, das Möbelhaus und Küchenstudio Wiesemann & Sohn, Provinzial Geschäftsstelle Hennemann, Ebberg Elektrotechnik und die IKZ/WR Geschäftsstelle Hemer.