Die Einhaltung der Regeln der Allgemeinverfügung, die auf Grund der Vorgaben von Bund und Land erlassen wurde, wird in diesen Tagen ganz intensiv vom Ordnungsamt der Stadt Herdecke kontrolliert. „Wir sind in zwei Schichten an sieben Tagen die Woche bis in den späten Abend im Einsatz“, so Ilka Biegota, Leiterin des Ordnungsamtes. Das Ziel der Regeln und damit der Kontrollen ist klar: Die Verbreitung des Coronavirus muss verlangsamt werden. Deshalb sind auch zusätzlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Innendienstes für Kontrollen im Stadtgebiet im Einsatz.

In den vergangenen Tagen stand die Beratung von Restaurants, Lebensmittelgeschäften und Drogerien im Vordergrund der Tätigkeiten. Abstandsmarkierungen auf dem Boden sollen unter anderem helfen, den notwendigen Abstand zwischen den wartenden Kunden zu gewährleisten. In einzelnen Läden wird zudem die Anzahl der Käuferinnen und Käufer in den Geschäften durch Aufsicht an den Eingängen begrenzt.

Positive Bilanz für den heutigen Samstag

Ein weiteres Hauptaugenmerk, gerade an so sonnigen Wochenendtagen wie aktuell, liegt bei den Kontrollen auf den Spielplätzen und größeren Flächen in der Stadt. „Die Kontrollen am heutigen Tag zeigen, dass die Menschen es zu großen Teilen verstanden haben und besonders größere Ansammlungen vermeiden“, zieht Ilka Biegota am frühen Samstagabend eine positive Bilanz. Lediglich eine größere Gruppe von ungefähr 15 Personen musste am Bleichstein aufgelöst werden. Am morgigen Sonntag gehen die intensiven Kontrollen weiter. Verstöße werden geahndet und zur Anzeige gebracht.

"Vermeiden Sie soziale Kontakte"



Bürgermeisterin Dr. Katja Strauss-Köster wiederholt ihren dringenden Appell, die Regeln im Interesse aller zu beachten. „Bleiben Sie wenn möglich zu Hause. Vermeiden Sie soziale Kontakte, insbesondere zu Älteren oder chronisch Kranken.“ Herdecke hat derzeit nach Auskunft des Gesundheitsamtes des Ennepe-Ruhr-Kreises insgesamt 10 positiv auf das Coronavirus getestete Personen (Stand: 21.03.2020, 15 Uhr).

Stadtverwaltung informiert aktuell



Unter www.herdecke.de/corona verschafft die Stadtverwaltung Herdecke einen Überblick über die aktuellen Vorgaben für das Herdecker Stadtgebiet. Hier findet sich unter anderem eine Schlagwortliste. Diese Seite wird fortlaufend überarbeitet, da sich auch die Erlasslage von Bund, Land und Kreis jederzeit ändern kann. „Bitte helfen Sie mit, in der Krise besonnen zu bleiben und nur gesicherte Informationen zu verbreiten“, betont der städtische Pressesprecher Dennis Osberg mit Blick auf die vielen sogenannter Fake-News dieser Tage. „Wir geben unser Bestes und versuchen Sie und die Journalisten in den Redaktionen so gut und aktuell es geht zu informieren. Dazu zählen all unsere Pressemitteilungen, das Bürgertelefon und die städtische Homepage“, so Dennis Osberg weiter.