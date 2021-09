Am Samstag den 25.9.21 ist der Badmintonabteilung vom Tus Ende wieder ein Doppelschlag gelungen.

Die Herdecker Mannschaften mussten in Breckerfeld sowie in Wattenscheid antreten.

Kreisliga

Mit einem starken Auftritt der ersten Mannschaft konnten die Gastgeber aus Breckerfeld nicht mithalten und mussten sich mit einem 2:6 gegen die Ender geschlagen geben.

Kreisklasse

Tus Ende 2 kämpfte in Wattenscheid und konnte ebenfalls mit einem 3:6 Als Sieger den Platz verlassen.

Heimspiel

Am heutigen Sonntag spielen beide Mannschaften in der Dreifachhalle am Berge in Herdecke Ende.

Die Kreisligaspieler der ersten Mannschaft starten um 12:00 Uhr gegen den BC Hohenlimburg 6.

Um 14:00 Uhr startet dann Tus Ende 2 in der Kreisklasse gegen TV Bo-Brenschede 2.