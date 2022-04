HERDECKE. Die Stadt Herdecke und die Convivo Parks kooperieren bei der Hilfe für Geflüchtete: Damit Möbelspenden, die für die Einrichtung von Wohnungen für Geflüchtete eingehen, schnell an ihren neuen Bestimmungsort kommen, stellt die Convivo Parks GmbH der Stadt Herdecke einen Klein-Transporter zur Verfügung. Mit dem Sprinter können die gespendeten Möbel in die Wohnungen der Geflüchteten gebracht werden. Gefahren werden sie von sechs Ehrenamtlichen, die dies in ihrer Freizeit und nach Abstimmung über das neue Ehrenamtsbüro am Kampsträter Platz machen.

„Das ist eine große Hilfe, dass Convivo dafür dieses Fahrzeug zur Verfügung stellt“, freut sich Bürgermeisterin Dr. Katja Strauss-Köster, „so kommen die gespendeten Möbel unkompliziert und schnell in die jeweiligen Wohnungen.“ Die Spritkosten für den Transporter werden von dem städtischen Spendenkonto für die Flüchtlingsarbeit finanziert. Auch der Eintritt in die Projektvorstellung des Zirkus „La Luna“ am Donnerstag, 7. April, für alle ukrainischen Kinder in Herdecke bis 12 Jahren, werden von dem Spendenkonto bezahlt.

Koordiniert werden die Fahrten des Transporters über das seit dem 4. April geöffnete Ehrenamtsbüro am Kampsträter Platz. Hier können sich auch gerne noch Menschen melden, die bereit sind, beim Transport der Möbel zu helfen. Erreichbar ist das Büro unter Tel. 02330-916086 oder per Mail an herdeckehilft@herdecke.de