Am Montagnachmittag, 20. September, wurde gegen 15.30 Uhr ein Elfjähriger aus Herne bei einem Verkehrsunfall auf der Dahlhauser Straße in Wanne-Eickel, Herne, schwer verletzt.

Ein 53-jähriger Autofahrer aus Herne war auf der Dahlhauser Straße in Richtung Hordeler Straße unterwegs. In Höhe der Schule (Hausnummer 65) lief der Elfjährige laut Zeugenaussagen unvermittelt auf die Straße. Das Auto erfasste den Jungen, der daraufhin auf die Straße stürzte und schwer verletzt wurde.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Schüler in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb. Lebensgefahr besteht zum Glück nicht.

Polizeibeamte sperrten den Bereich für die Dauer der Unfallaufnahme bis circa 16.40 Uhr voll.