Am Montag, 9. August, ist gegen 17.45 Uhr ein 34-jähriger Motorradfahrer aus Herne bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

Als der 34-Jährige war mit seinem Motorrad in Herne Wanne auf der Gelsenkircher Straße in Richtung Heinrich-Imbusch-Straße unterwegs war, fuhr vor ihm ein 21-jähriger Autofahrer.

Nach bisherigem Kenntnisstand wendete der 21-jährige Gelsenkirchener im Bereich der Friedrichstraße, während der Motorradfahrer zeitgleich zum Überholvorgang ansetzte. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen.

Der 34-Jährige wurde schwer verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär behandelt wurde. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Das Verkehrskommissariat klärt nun den genauen Unfallhergang.