Bei Unfällen am Freitag, 27. und Samstag, 28. August in Herne wurden eine Fahrradfahrerin und ein E-Scooter-Fahrer schwer verletzt.

Am Freitag, 27. August, verunglückte gegen 15.10 Uhr eine Fahrradfahrerin (48) auf der Straße "Eickeler Bruch" in Eickel/Herne schwer. Nach bisherigem Ermittlungsstand war die Bochumerin dort in südöstliche Fahrtrichtung unterwegs. In Höhe der Hausnummer 95 öffnete eine Hernerin (45), die in ihrem auf dem Parkstreifen stehenden Auto saß, die Tür.

Dadurch kam es zu einem Zusammenstoß mit der 48-Jährigen, die auf die Fahrbahn stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte die Frau in ein Bochumer Krankenhaus, wo sie stationär bleiben musste. Während der Unfallaufnahme blieb der Eickeler Bruch zwischen der Martini- und Bönninghauser Straße bis 16.30 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Unfall mit E-Scooter auf Bahnhofstraße



Darüber hinaus kam es am Samstag, 28. August, gegen 0.20 Uhr, auf der Bahnhofstraße in Herne-Baukau zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer (45) eines gemieteten E-Scooters schwer verletzt wurde.

Nach Zeugenangaben kam der Herner, der unter Alkoholeinfluss stand, in Höhe der Hausnummer 221 zu Fall und zog sich diverse Verletzungen zu.

Rettungssanitäter brachten den 45-Jährigen ebenfalls in ein Bochumer Unfallkrankenhaus, wo er stationär bleiben musste. Hier wurde dem Herner eine Blutprobe entnommen.

Die Ermittlungen des Bochumer Verkehrskommissariats dauern in beiden Fällen zurzeit noch an.