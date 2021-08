Am Dienstag, 10. August wurde die Feuerwehr um 21.51 zu einem Kellerbrand auf der Blücherstraße in Horsthausen, Herne, gerufen.

Eine Bewohnerin des Hauses Blücherstraße 16 meldete, dass ein Wäschetrockner im Keller brennt.

Ihr Mann versuche das Feuer zu löschen. Der Löschzug Eins der Berufsfeuerwehr Herne fand die Lage wie gemeldet vor.

Das Erdgeschoss war bereits komplett verraucht. Noch während der sofort eingesetzte Angriffstrupp zur Menschenrettung ins Gebäude vorging, kam der Mann aus dem Gebäude und wurde umgehend zum Rettungsdienst gebracht.

Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Im Anschluss wurde das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter rauchfrei gemacht.

Die Berufsfeuerwehr warnt noch mal ausdrücklich davor eigene Löschversuche in einem verrauchtem Gebäude durchzuführen, da bereits wenige Atemzüge von giftigen Verbrennungsgasen

lebensgefährlich sind.