Am Montag, 20. September, wurde um kurz nach 16 Uhr eine 68-jährige Radfahrerin bei einem Unfall auf der Vinckestraße, der durch eine geöffnete Autotür ausgelöst wurde leicht verletzt.

Die Pedelecfahrerin war auf der Vinckestraße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 8 öffnete ein Autofahrer (51, aus Herne) die Tür seines geparkten Wagens. Die 68-Jährige stieß gegen die Tür und stürzte auf die Straße.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte die Leichtverletzte zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Noch bis zum 22. September führt die Polizei für Bochum, Herne und Witten eine Aktionswoche im Straßenverkehr durch, um auf die Gefahren für Radfahrerinnen und Radfahrer hinzuweisen und alle Beteiligten für das Thema zu sensibilisieren.