POL-BO: Halskette nachts in der Fußgängerzone geraubt - Zeugen gesucht!

Zu einem Raubdelikt ist es in der Nacht vom 22. auf den 23. Januar in der Herner Innenstadt gekommen. Die Beute: Eine silberne Halskette.

Nach bisherigem Kenntnisstand wurde ein 19-jähriger Herner gegen 3.30 Uhr in der Fußgängerzone, Bahnhofstraße 78, von zwei unbekannten Männern zunächst angesprochen. In dem kurzen Gespräch spielte die vom Herner getragene Halskette eine Rolle. Plötzlich wurde er von einem der Männer geschubst. In einem günstigen Moment rannte der 19-Jährige davon. Einer der Männer holte ihn ein, riss ihn zu Boden und schlug auf den Heranwachsenden ein. Der Kriminelle riss gewaltsam die Kette vom Hals und flüchtete anschließend mit seinem Begleiter zu Fuß in Richtung Vinckestraße.

Die beiden Tatverdächtigen werden nach Zeugenangaben wie folgt beschrieben: 1. Person: 18 bis 19 Jahre alt, circa 1,78 m groß, schwarze Haare (an den Seiten kurz, oben glatt und länger), grüne Augen und trug schwarze Kleidung, "südländisches" Aussehen und sprachen südländischen Akzent 2. Person: schwarze Haare, Bart, trug eine schwarze Jacke der Marke Wellensteyn, eine blaue Jeans sowie weiße Schuhe der Marke Nike, "südländisches" Aussehen und sprachen mit südländischem Akzent

Bei der der Tat wurde der Herner leicht verletzt.

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall. Hinweise nimmt das zuständige Herner Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0234 909-8505 oder außerhalb der Bürodienstzeit die Bochumer Kriminalwache unter der Durchwahl -4441.

Polizei Bochum

Pressestelle