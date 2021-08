Am Mittwoch, 11 August, kam es kurz nach 18 Uhr auf der Corneliusstraße, Herne, zu einem Unfall, bei dem eine 30-jähriger Bochumer Radfahrerin schwer verletzt wurde.

Als die Radlerin auf dem Fahrradschutzstreifen der Corneliusstraße in Richtung Dorstener Straße unterwegs war, wurde sie in Höhe der Hausnummer 39 von einem 30-jährigen Autofahrer aus Duisburg überholt. Nach Aussage der Radfahrerin scherte der Autofahrer unmittelbar vor ihr wieder ein und stoppte sein Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die Frau auf ihrem Fahrrad nach links aus. In diesem Moment öffnete der Duisburger die Autotür und es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin stürzte zu Boden und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Sie trug einen Helm. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus, wo sie stationär behandelt wurde.