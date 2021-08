Am Donnerstag, 12. August, wurde gegen 19.45 Uhr eine 59-Radfahrerin aus Herne bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt.

Als ein 43-jähriger Bochumer mit seinem Auto auf der Straße "Am Mühlenbach" in Herne in Richtung Schlachthofstraße unterwegs war, fuhr zeitgleich die 59-Jährige mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg "Am Mühlenbach" in die entgegengesetzte Fahrtrichtung.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 43-jährige Autofahrer in Höhe der Hausnummer 35 nach links auf das dortige Tankstellengelände. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der ihm entgegenkommenden Radfahrerin. Durch den Zusammenstoß wurde die 59-Jährige auf die Motorhaube des Autos aufgeladen und stürzte.

Ein Rettungswagen brachte die schwer verletzte Frau in ein Krankenhaus, wo sie stationär behandelt wurde.