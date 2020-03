Das Emschertal-Museums sagt zahlreiche Veranstaltungen an diesem und dem kommenden Wochenende ab.

- Ausstellungseröffnung "sichtbar/nahbar" mit Arbeiten von Tim Thomczyk heute, 13. März, um 19 Uhr.

Die Ausstellung kann jedoch ab Samstag, 14. März, während der Öffnungszeiten donnerstags bis samstags von 16 bis 20 Uhr sowie sonntags und an Feiertagen von 14 bis 18 Uhr besucht werden.

Ebenfalls abgesagt werden:

- Workshop "Artbags – Upcycling-Taschen nähen" am Samstag, 14. März, 11 bis 13.30 Uhr.

- Workshop "KreArtivzeit für mich" am Samstag, 14. März, von 13.30 bis 15 Uhr.

- Schlosskonzert mit Skjella am Samstag, 14. März, um 15 Uhr.

- Schlosskonzert mit Jessica Burri am Sonntag, 15. März, um 16 Uhr.

- Schlossakademie "Strahlendes Sonnenlicht" am Samstag, 21. März, von 14 bis 17 Uhr.

- Führung "Gut behütet" am Sonntag, 22. März, von 14.30 bis 15 Uhr.

- Handarbeitszirkel am Sonntag, 22. März, von 15 bis 17 Uhr.