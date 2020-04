Ab Freitag, 10. April, flackern in Herne trotz Corona-Krise wieder Kinofilme über die Leinwand. Wie die Firma LMV Veranstaltungsservice Herne am Dienstagnachmittag, 7. April, bekannt gab, wird sie zusammen mit den Loe Filmstudios in Marl ein Autokino im Gysenberg veranstalten.

Von Vera Demuth

"Die Stadt Herne hat uns am Montag um 16 Uhr grünes Licht gegeben", sagt Norbert Menzel vom LMV Veranstaltungsservice. Vorangegangen waren viele Gespräche am Samstag und am Sonntag, so dass die Veranstalter Sonntagnacht den Antrag ans Ordnungsamt schicken konnten, der wegen der Krise besonders zügig bearbeitet wurde.

Kinofans können von Freitag bis vorerst 19. April täglich zwei Filme sehen. Gezeigt werden sie am Gysenberg auf dem rechten Parkplatz vor der Eishalle, wo Platz für rund 130 Autos sein wird.

Die Vorstellungen beginnen um 16.30 Uhr und 19.30 Uhr. "Das ist eine Auflage vom Ordnungsamt, weil um 22 Uhr am Gysenberg Schluss sein muss", erklärt Menzel.

Kinohits auf der Leinwand

Zu sehen sein werden unter anderem die Filme „Der König der Löwen", "Aladdin", "Die Eiskönigin", "Der Junge muss an die frische Luft", "Parasite", "Joker" und "Das perfekte Geheimnis". Um die Filmrechte hierfür zu bekommen, hat sich die Firma LMV Veranstaltungsservice mit den Loe Filmstudios in Marl zusammengetan.

"Wir haben gehört, dass es jetzt überall Autokinos gibt", erzählt Norbert Menzel, wie die Idee entstand, auch in Herne Filme zu zeigen. Die passende LED-Outdoorwand war schon im Besitz der Firma, stand aber zurzeit "nur in der Garage herum".

Die Leinwand hat in etwa die Maße 6x3,5 Meter und garantiert auch bei Sonnenschein ein klares Bild, so der Veranstalter. Der Ton kommt aus dem Autoradio über eine bestimmte Frequenz, die jedem Kinobesucher mitgeteilt wird.

Aufbau am Freitagmorgen

Bis es soweit ist, müssen noch einige technische Dinge geklärt werden. So stehen Veranstalter zurzeit mit den Stadtwerken wegen der Stromversorgung in Kontakt. "Am Freitagmorgen werden wir dann aufbauen", kündigt Menzel an.

Auch die Websites, auf denen die Karten gekauft werden können, sind noch im Aufbau, denn eine Tages- und Abendkasse wird es aus Gründen des Schutzes nicht geben – eine weitere Auflage des Ordnungsamtes. Es soll alles kontaktlos geschehen, das heißt die Tickets werden den Besuchern aufs Smartphone geschickt und dann durch die Autoscheibe

gescannt. Die kinotypischen Snacks, wie Popcorn, Nachos und Getränke, können ebenfalls nur vorab online gebucht werden.

Die Veranstalter bitten die Kinogäste, auf mitgebrachte Speisen und Getränke zu verzichten und diese bei den Filmkarten mitzubuchen. Nur so könne das Autokino finanziert werden.

Buchungen ab Donnerstag

Buchungen sind ab Donnerstag, 9. April, um 16 Uhr unter www.autokino-herne.de und www.lmv-menzel.de/autokino möglich. Ab dann wird es auf den Websites zudem das Kinoprogramm sowie Informationen zu den erforderlichen Verhaltensmaßnahmen geben.