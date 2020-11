Das Jahr 2020 neigt sich langsam dem Ende zu und Weihnachten und Silvester rücken näher. Doch von vorweihnachtlicher Routine merkt man in diesem Jahr kaum etwas: Alles ist mal wieder anders als gewohnt.

Für manche kann es mit dem Ende des Jahres 2020 gar nicht schnell genug gehen, und für viele steht fest, dass sein Nachfolger 2021 einiges gutzumachen haben wird. Spätestens seit dem Sommer ist klar: Das Corona-Virus wird uns noch lange, lange Zeit begleiten. Unser Alltag hat sich verändert, den Bedingungen angepasst, zum Teil drastisch untergeordnet. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie werden jetzt bis zum 20. Dezember verlängert: Maskenpflicht, geschlossene Gastronomie, Kontakteinschränkungen werden uns in NRW weiterhin obliegen.

Lockerungen für Feiertage nicht sicher

Aber auch hier, wo die Fallzahlen durchschnittlich auf hohem Niveau und vereinzelt weit darüber liegen, könnte es zu Weihnachten Lockerungen geben – auch wenn das von einer möglichst günstigen Entwicklung der Pandemie abhängen wird. Bis zu zehn Personen sollen sich Weihnachten und Silvester zu kleinen Familien- und Freundeskreisen zusammenfinden dürfen. Das teilte Kanzlerin Merkel am 26. November in einer Regierungserklärung mit. Auch heißt es darin, dass eine Trendwende in der Pandemie leider nicht erreicht worden sei.

Frage der Woche: Was ist eure Einschätzung: Wie wird sich die Lage bis zu den Feiertagen entwickeln? Was für eine Weihnachten 2020 wird möglich sein? Werdet ihr euch mit euren Familien treffen?