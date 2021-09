Herne. Das Land fördert Erneuerungen und Verbesserungen bei der Stadt- und Straßenbahnen in Herne aktuell mit insgesamt 74.200 Euro. Die BOGESTRA wird mit der Förderung eine geplante Aufzugerneuerung in der Stadt umsetzen. Die Gesamtkosten dieser Maßnahme betragen über 185.000 Euro.

Dazu erklärt der Landtagsabgeordnete für Herne, Helmut Diegel: „Ein gutes Stadt- und Straßenbahnnetz ist ein wichtiger und umweltfreundlicher Baustein der Mobilitätskette. An manchen Stellen reicht es aber nicht, nur zu flicken, dort ist ein System-Upgrade nötig. Daher freue ich mich, dass wir in Herne unsere Stadt- und Straßenbahnen zu einem weiteren Teil auf Vordermann bringen können. Für die Erneuerung des Netzes in NRW stellt das Land in einem ersten Schritt über 134 Millionen zur Verfügung. Bis 2031 werden für das System-Upgrade für die Stadt- und Straßenbahnen landesweit rund eine Milliarden Euro investiert. Damit ebnet die Landesregierung mit großem finanziellen Einsatz den Weg zu einem leistungsstärkeren, verlässlicheren, einfacher zugänglicheren und flexibleren ÖPNV.“