Erneute Führung auf der Mathe-Plattform:

Nach gerade einmal knapp zwei Wochen Unterricht haben die Haranni-Schüler wieder die Führungsposition auf realmath übernommen. Dabei geht es auf der Plattform realmath um das Lösen von Mathematikaufgaben. Jede richtig gelöste Aufgabe wird in Punkte umgesetzt, bei falscher Lösung werden Punkte abgezogen.

Die 100 000 Punkte sind geknackt:

Besonders die Neulinge, sprich die neuen Fünferschüler haben maßgeblichen Anteil an der Spitzenposition. Dabei gibt es Aufgaben zur Veranschaulichung, zum Eintrainieren von Abläufen und zum Verstehen von Zusammenhängen. Gerechnet werden kann, wo immer man möchte, am Schreibtisch, in der Hängematte oder am Strand. Immerhin stehen schon über 100 000 Punkte auf der Habenseite der Harannis, die damit mehr als 30.000 Punkte Vorsprung auf den Zweitplazierten haben.

Sieger in den letzten beiden Durchgängen:

Damit hat das Haranni-Gymnasium eine gute Ausgangsposition, um in diesem Jahr den Titel der aktivsten Matheschule auf der Lernplattform realmath zum dritten Mal in Folge anzusteuern.

Aktueller Punktestand:

Wer sich für den aktuellen Punktestand interessiert, kann diesen "Highscore Schulen" einsehen.

Für alle diejenigen, die selbst einmal rechnen möchten, hier geht es zur "Startseite".

M. Seeliger