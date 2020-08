Nach dem Spitzenplatz zu Beginn der Sommerferien (siehe Artikel: Lokalkompass) wurde von den Harannis nun auch das letzte Ziel des Schuljahres 2019/20 erreicht: Platz 1 in der Bestenliste der aktivsten Matheschulen auf der Internetplattform realmath. Durch das Lösen von Mathematik Aufgaben kann man Punkte sammeln und das haben die Schüler und Schülerinnen des Haranni-Gymnasiums im letzten Schuljahr fleißig gemacht. Auf Platz 1 in die Ferien hieß aber noch nicht automatisch auf Platz 1 in der Bestenliste, denn in Bayern gab es erst 4 Wochen später Sommerferien, die Konkurrenz war also noch aktiv. Am 31. Juli stand es dann endgültig fest. Das Haranni-Gymnasium kann vom ersten Platz nicht mehr verdrängt werden, der Wettbewerb ist beendet.

Abschneiden in den Vorjahren

Zum ersten Mal registriert war das Haranni-Gymnasium im Schuljahr 2017/18 und landete auf dem 14. Platz mit 286.210 Punkten, im darauffolgenden Schuljahr 2018/19 war es immerhin schon Platz 13, allerdings standen nur 171.008 Punkte auf der Habenseite.

Der 1. Platz im Detail

Zwei Millionen 271 Tausend und 629 Punkte sind es im letzten Schuljahr 2019/20 gewesen, die die Schülerinnen und Schüler des Haranni-Gymnasiums gesammelt haben. Damit hatten sie einen Vorsprung von über 500.000 Punkte auf den Zweitplatzierten aus Bayern und fast 1 Millionen Punkte Vorsprung auf den Drittplazierten, einer Gesamtschule aus Hessen.

Bestenehrung

Nicht nur, dass man durch das Lösen von Mathaufgaben besser wird, der Förderverein des Haranni-Gymnasiums liess es sich nicht nehmen, die drei aktivsten Klassen mit einer Urkunde und einem Geldpreis für die Klassenkasse zu belohnen. Die Schulleiterin Frau Nowak übernahm in dieser Woche die Ehrung der Schülerinnen und Schüler der Klassen 6b, 6c und 7b. Herzlichen Glückwunsch!

Nähere Infomationen über das Haranni-Gymnasium finden Sie auf der Homepage der Schule: Haranni-Gymnasium