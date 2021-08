Der Mensch spielt seit seinen ersten Tagen. Ob mit Musikinstrumenten, auf der Bühne oder vor dem Bildschirm – spielen kann man auf ganz unterschiedliche Arten. Was sind eure Lieblingsspiele? Und warum spielt ihr überhaupt?

Viele von euch kennen bestimmt den berühmten Satz von Friedrich Schiller: "Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt." Zwar hatte der Dichter wahrscheinlich eher künstlerische Formen des Spielens im Sinn, aber heute wissen wir auch durch die Psychologie bestätigt, dass das Spielen für uns Menschen eine wichtige Rolle spielt. Durch das Spiel lernen wir im Kindesalter wichtige Fähigkeiten, bilden körperliche und geistige Fähigkeiten gleichermaßen leben unsere Kreativität aus und lernen Herausforderungen zu meistern, allein oder mit anderen.

Halb Deutschland zockt

In diesen Tagen stand mit der Gamescom eine der Leuchtturm-Veranstaltungen für Videospiele auf dem Kalender. Spiele-Messen ziehen auf der ganzen Welt Millionen von Menschen an, die Branche boomte in den Monaten der Pandemie mehr denn je. Dabei holen auch ältere Generationen beim Zocken von Videospielen auf: Vier von zehn Menschen im Alter zwischen 50 und 64 Jahren spielten nach einer Bitkom-Studie während der Pandemie Videospiele. Insgesamt daddelt die Hälfte der Bevölkerung zumindest ab und zu.

Frage der Woche: Was spielt ihr am liebsten? Brettspiele? Theater? Mit euren Puppen? Macht ihr Musik? Oder Sport? Gemeinsam oder im Wettkampf? In dieser Woche könnt ihr einmal richtig Werbung für euer liebstes Spiel machen und erklären, was euch immer wieder dazu bringt es zu spielen.