Auf Gartenwetter müssen wir wohl noch ein paar Tage warten, aber mit diesem TV-Tipp lässt sich die Zeit prima überbrücken: Am Ostersonntag, 17. April, geht es für die Herner Familie Callies wieder "Ab ins Beet" (VOX).

Von Sara Drees

Herne. Seit über fünf Jahren schon sind Benny (34, Kalibriertechniker) und seine Frau Marina (35, Bürokauffrau) stolze Pächter einer Parzelle im Kleingartenverein Löns Mühle in Herne-Holsterhausen. Wie sie ihre Laube dort so richtig in Schuss bringen, können Gartenfreunde im TV mitverfolgen, denn seit zwei Jahren begleitet ein Kamerateam die Familie bei ihren Großprojekten.

"Wir haben die Sendung eigentlich schon immer verfolgt und uns Ideen daraus geholt", erzählt Benny, der auch viele Tutorials im Netz schaut, um sich Wissen übers Gärtnern anzueignen. "Vor zwei Jahren habe ich dann zu meiner Frau gesagt: Warum bewerben wir uns dort nicht mal selbst? Alles, was wir ohnehin umsetzen wollen, können wir doch auch vor der Kamera - und den Zuschauern draußen zeigen, was wir hier Geiles machen!"

Nach dem Prinzip `Versuch macht klug` nahm das Paar Kontakt zur Produktionsfirma auf, schickte ein kurzes Garten-Video ein und war über die schnelle Reaktion umso überraschter. "Dann ging alles super schnell, wir haben uns und unser Projekt noch einmal persönlich vorgestellt und schon im Sommer 2020 wurde gedreht!"

In Staffel 19 konnten die Zuschauer dann letztes Jahr verfolgen, wie sich die "Newcomer" Benny und Marina samt ihrer beiden Kinder (5 und 8 Jahre alt) und Familienhund ihre eigene mediterrane Oase gestalteten. "Irgendwie wollten wir uns schon immer abheben von den anderen Lauben und so entstand die Idee von der mediterranen Finca mit neuer Fassade und Holzfenstern", erinnert sich Marina in der Ausstrahlung.

So hat es das im TV noch nie gegeben!

Und weil die neuen Gesichter so gut angekommen sind, ging es im vergangenen Sommer direkt weiter mit den Dreharbeiten. "Dieses Mal können sich die Zuschauer auf ein Projekt freuen, was es so im Fernsehen noch nie gegeben hat", macht Benny es spannend.

Verraten, worum es konkret geht, dürfen die Ruhrpott-Kleingärtner natürlich noch nicht. Nur so viel: "Weil die Unternehmung den Rahmen so gesprengt hat sind wir diese Staffel in vier statt zuvor noch in drei Folgen zu sehen. Und natürlich bleiben wir dem mediterranen Style treu, denn es muss ja auch zu uns und unserem Garten passen."

Nachdem sie jetzt zwei Jahre lang Vollgas gegeben haben, gönnen sich die Callies jetzt einen Sommer Auszeit. "Es gibt allerhand kleine Instandsetzungsarbeiten, die mal erledigt werden müssen. Außerdem brauchen wir auch mal ein bisschen Freizeit mit unseren Kindern." Die Ideen und Projekte gehen aber nie aus, denn fertig mit einem Schrebergarten ist man ja eigentlich nie so richtig. "Übernächste Staffel geht es mit uns weiter, ganz bestimmt", ist sich Benny schon jetzt sicher. "Das Team gehört mittlerweile schließlich fast zur Familie, an einigen Tagen haben wir bis zu acht Stunden miteinander im Garten verbracht."

Die aktuellen Folgen mit den Hernern werden ab Ostersonntag, 17. April, wöchentlich um 19.10 Uhr bei VOX ausgestrahlt. Die alten Folgen sind noch auf dem Streamingportal TV Now zu sehen. Wer direkt Kontakt zu den Hobby-Gärtnern sucht: Benny und Marina sind auch bei Instagram (@benny_und_marina_vox).